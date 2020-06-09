‫هل يحقق نفس النتيجة للبشر؟.. عقار للفطريات عالج حيوانات مصابة بـ"كورونا"

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"دايوونج" تعتزم بدء تجارب سريرية في يوليو

ذكرت شركة دايوونج الكورية الجنوبية للأدوية أن عقارها نيكلوساميد المضاد للطفيليات، قضى على فيروس كورونا المستجد في رئة الحيوانات في تجارب أجرتها الشركة، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وأوضحت "دايوونج" أن الدواء التجريبي المضاد للفيروسات قضى تمامًا على المرض في أنسجة رئة حيوان النمس وعالج الالتهابات، وأنها تعتزم بدء تجارب سريرية على البشر في يوليو (تموز).

من جهته، بين الرئيس التنفيذي لشركة دايوونج جيون سينج-هو، أن ثلاث شركات أخرى على مستوى العالم تجري تجارب على عقار نيكلوساميد كعلاج لفيروس كورونا، لكن "دايوونج" هي الشركة الوحيدة التي تعرض الدواء بشكل لا يجري تناوله عن طريق الفم.

وأضاف أنه استنادًا إلى النتائج الإيجابية للتجارب على الحيوانات، تخطط الشركة لاستكمال التجارب على البشر والحصول على الموافقة على دواء علاج كوفيد-19 بحلول نهاية هذا العام.

ولا يوجد علاج لـ"كوفيد-19"، ولم تظهر التجارب على البشر لعدة أدوية مضادة للفيروسات نتائج حاسمة.فيروس كورونا الجديد