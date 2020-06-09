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باكستان تسجل 4156 إصابة بكورونا

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باكستان تسجل 4156 إصابة بكورونا باكستان تسجل 4156 إصابة بكورونا
حصيلة الضحايا ترتفع إلى 2189 وفاة

باكستان تسجل 4156 إصابة بكورونا

أعلنت باكستان، اليوم، تسجيل 4156 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و77 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 110065 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 2189 وفاة.

وتماثلت 35018 حالة للشفاء من إجمالي الإصابات منذ ظهور الفيروس في باكستان في شهر فبراير الماضي، بينما تخضع 72858 حالة للحجر الصحي الإلزامي في الوقت الحالي.

وأفادت وزارة الصحة الباكستانية، في بيان اليوم، بأن إجمالي الإصابات بالفيروس 41303 حالات في إقليم السند، و40819 حالة في إقليم البنجاب، و14006 حالات في إقليم خيبر بختونخواه، و6788 حالة في إقليم بلوشستان، و5785 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و952 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و412 حالة في إقليم كشمير الحرة.


من جهة أخرى، حذرت وزيرة الصحة في حكومة إقليم البنجاب الدكتورة ياسمين راشد من إمكانية إعادة فرض الإغلاق والحظر الكامل في الإقليم إن لم يلتزم الشعب بالإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار الذي بدأ يخرج عن السيطرة.باكستان فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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