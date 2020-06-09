تطبيق "توكلنا" يقدم خدمة "تصريح طبي طارئ"

★ ★ ★ ★ ★

بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر والمجلس الصحي

أطلق تطبيق "توكلنا", خدمة الحصول على "تصريح طبي طارئ" مدته ساعة واحدة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي والمجلس الصحي السعودي، تبدأ من لحظة الموافقة عليه، وذلك أثناء فترة منع التجول.

وتتيح هذه الخدمة للمستخدم طلب تصريح خروج لحالة صحية طارئة، تحتاج لنقلها إلى منشأة طبية بشكل عاجل.

ويسمح التصريح الطبي الطارئ بخروج الفرد المريض ومرافق آخر معه عند الحاجة، من مسكنه إلى المنشأة الطبية التي يحتاج لتلقي العلاج بها فيما يمكن لطالب التصريح إلغاؤه خلال 15 دقيقة من طلبه ولا يوجد حد يومي أو أسبوعي لطلب هذا التصريح، كما لا توجد عليه قيود جغرافية.تطبيق توكلنا