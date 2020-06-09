"رويترز": وفيات "كورونا" في بريطانيا تقترب من 52 ألفاً

★ ★ ★ ★ ★

الإحصاء يعتمد على أحدث بيانات إنجلترا وويلز

اقتربت الوفيات في بريطانيا جراء مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد من 52 ألف حالة، اليوم (الثلاثاء)، وفقًا لحسابات "رويترز" لبيانات من مصادر رسمية وضعت بريطانيا ضمن أكثر دول العالم تضررًا من الجائحة.

وأوضحت أحدث البيانات من إنجلترا وويلز بأن حالات الوفاة بلغت 51766، وهو الأعلى في أوروبا، ويضع بريطانيا في المرتبة الثانية فقط بعد الولايات المتحدة، الأكبر كثيرًا من حيث المساحة، في ترتيب التضرر من الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 400 ألف شخص على مستوى العالم.

وتتضمن البيانات التي اعتمدت عليها "رويترز" الحالات التي ورد في شهادات وفاتها كوفيد-19 كسبب للوفاة في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى 29 مايو (أيار)، وفي إسكتلندا حتى 31 مايو، وتشمل كذلك بيانات الوفيات في المستشفيات لتواريخ أحدث من ذلك.

وعلى عكس البيانات اليومية الأقل التي تنشرها الحكومة، تشمل بيانات "رويترز" الحالات المشتبه فيها مما يعطي صورة أكثر دقة لأن الفحوص كانت قليلة في بداية الأزمة.

وأثار عدد الوفيات الضخم انتقادات لرئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي تتهمه أحزاب المعارضة بأنه تباطأ للغاية في فرض إجراءات العزل العام وحماية كبار السن في دور المسنين وفي وضع نظام للفحص والتتبع.بريطانيا فيروس كورنا الجديد