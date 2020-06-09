بالفيديو.. أراد العبث مع ثعبان فكانت النهاية مؤلمة

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احذر الطبيعة حين تسترد فطرتها البرية

لا تعبث مع الطبيعة، إنها شديدة الخطورة على البشر، حتى المدرب منهم، وهذا ما حدث مع صياد ثعابين أسترالي، حين أخرج لسانه في مواجهة فم ثعبان مفتوح.

وتحت عنوان "صياد ثعابين يدفع الثمن"، قال موقع "وايد أوبن سبيسز" للحياة البرية: وقف صياد الثعابين النيوزيلندي "كال"، يتباهي أمام أصدقائة وهو يمسك بثعبان غير سام، ثم يخرج الصياد لسانه أمام فم الثعبان المفتوح.

ويظهر الفيديو الذي تم بثه على الموقع، كيف اقترب "كال" من فم الثعبان بشكل خطر، حتى وضع لسانه بين فكي الثعبان، وهنا استرد الحيوان طبيعته وفطرته البرية، فأغلق الفم بقوة على لسان الصياد، الذي تألم ربما بسبب غرس بعض الأنياب في لسانه.

وبسرعة تطوع أصدقاء الصياد بمساعدته وتمكنوا من تخليصه من الموقف المؤلم. ثعبان