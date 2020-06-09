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"الأمر بالمعروف بالطائف" تنفذ برنامجاً توعوياً للحد من انتشار كورونا

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"الأمر بالمعروف بالطائف" تنفذ برنامجاً توعوياً للحد من انتشار كورونا "الأمر بالمعروف بالطائف" تنفذ برنامجاً توعوياً للحد من انتشار كورونا
من خلال لوحات بالشوارع والأماكن العامة تحتوي على أهم الإجراءات الاحترازية

نفّذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف برنامجاً توعوياً؛ مساهمةً مع الجهات المختصة للحد من انتشار كوفيد-19 عبر نشر وسائل توعوية في لوحات الطرق والشوارع العامة تحتوي على أهم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ونشر الحرص على لبس الكمامة وغسل اليدين والتباعد الجسدي.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن الاستفادة من الوسائل التوعوية في الشوارع العامة والطرق السريعة بنشر المواد التوعوية والوقائية والاحترازية والهادفة إلى توعية المجتمع أحد مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتأتي هذه البرامج في إطار تضافر الجهود بين الأجهزة الحكومية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتحظى بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الطائف فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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