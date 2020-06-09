أخبار عاجلة

379 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 236.142 -
"تطوير مكة": توجيه بعض الطرق لاستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من "الدائري الثاني" -
بعد "أمازون" .. "مايكروسوفت" ترفض بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه للشرطة -
"التجارة" و"منشآت" تطلقان المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري -
بعد نشره لفيديو ساخر حول فيروس كورونا .. إيقاف لاعب توتنهام الإنجليزي -
المغرب تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا -
بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين -
الفيفا يجيز تمديد فترة الانتقالات حتى ختام موسم 2020 -
وفاة أول مؤذن بالمملكة بـ"كورونا".. وهذا سبب طلبه من ابنته أن تصوره وهو يؤذن -
"ردود الرموز التعبيرية".. "تويتر" تتحول تدريجيًا إلى نسخة "مقلدة" من فيسبوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. أراد العبث مع ثعبان فكانت النهاية مؤلمة

Print
بالفيديو.. أراد العبث مع ثعبان فكانت النهاية مؤلمة .. أراد العبث مع ثعبان فكانت النهاية مؤلمة
احذر الطبيعة حين تسترد فطرتها البرية

بالفيديو.. أراد العبث مع ثعبان فكانت النهاية مؤلمة

لا تعبث مع الطبيعة، إنها شديدة الخطورة على البشر، حتى المدرب منهم، وهذا ما حدث مع صياد ثعابين أسترالي، حين أخرج لسانه في مواجهة فم ثعبان مفتوح.

وتحت عنوان "صياد ثعابين يدفع الثمن"، قال موقع "وايد أوبن سبيسز" للحياة البرية: وقف صياد الثعابين النيوزيلندي "كال"، يتباهي أمام أصدقائة وهو يمسك بثعبان غير سام، ثم يخرج الصياد لسانه أمام فم الثعبان المفتوح.

ويظهر الفيديو الذي تم بثه على الموقع، كيف اقترب "كال" من فم الثعبان بشكل خطر، حتى وضع لسانه بين فكي الثعبان، وهنا استرد الحيوان طبيعته وفطرته البرية، فأغلق الفم بقوة على لسان الصياد، الذي تألم ربما بسبب غرس بعض الأنياب في لسانه.

وبسرعة تطوع أصدقاء الصياد بمساعدته وتمكنوا من تخليصه من الموقف المؤلم. ثعبان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين

بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين

إسرائيل تصنع طائرة مسيرة للتجسس ثلاثية الأبعاد… بالفيديو

إسرائيل تصنع طائرة مسيرة للتجسس ثلاثية الأبعاد… بالفيديو

مقاتلات روسية تقصف إدلب.. وحركة نزوح للمدنيين .. بالفيديو

مقاتلات روسية تقصف إدلب.. وحركة نزوح للمدنيين .. بالفيديو

السويداء تشتعل مجدداً.. والدولار يعانق السماء .. بالفيديو

السويداء تشتعل مجدداً.. والدولار يعانق السماء .. بالفيديو

شبكة عيون الإخبارية