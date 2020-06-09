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"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة

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"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة "الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة
مصحوبة برياح وشبه انعدام للرؤية حتى الـ 8 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً اليوم يتضمن هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة "أضم، والجموم، الطائف والعرضيات، والكامل، وميسان".
وقالت "الهيئة" إن الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً .حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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