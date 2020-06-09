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أمانة الشرقية تبدأ استخدام خوذات ذكية لرصد درجة الحرارة

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في المواقع العامة والأسواق.. ضمن إجراءات الوقاية من كورونا

أمانة الشرقية تبدأ استخدام خوذات ذكية لرصد درجة الحرارة

بدأت أمانة المنطقة الشرقية باستخدام الخوذات الذكية القادرة على رصد درجة الحرارة لكل الأشخاص، وفرز مَن يلاحظ ارتفاع درجة حرارته، في المواقع العامة والأسواق وغيرها من أماكن التجمع؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من .

وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير: تم استقطاب الخوذات الذكية؛ وذلك بهدف رصد العلامات الحيوية ويمكن لهذه الخوذات قياس درجة الحرارة من على بُعد خمسة أمتار عن طريق الإشعاع الحراري، وتستطيع فحص ما يصل إلى 200 شخص في الدقيقة، كما تصدر الخوذة إنذارًا في حالة رصد أي شخص مصاب بالحمى.

وأضاف: تم تدريب عدد من منسوبي الأمانة على استخدامها في عدد من المواقع الحيوية والتجارية وأسواق النفع العام؛ بهدف توفير أقصى درجات الوقاية والسلامة الصحية جنبًا إلى جنب مع الإجراءات المتبعة في المراكز التجارية.

وأردف: في حال وجود شخص يعاني ارتفاعًا في درجة الحرارة؛ يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة، وإبلاغ الجهات الصحية لاستكمال اللازم، ويتم استخدام هذه الخوذات في المواقع العامة والأسواق والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام، وغيرها من أماكن تجمعات؛ وذلك لرصد درجة الحرارة للأشخاص وفرز من يلاحظ ارتفاع حرارته؛ وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد "الجبير" حرص أمانة المنطقة الشرقية على الاستفادة من كل الخبرات والأجهزة ذات التقنية العالية المتاحة لاستخدامها، ضمن إجراءاتها الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

أمانة الشرقية تبدأ استخدام خوذات ذكية لرصد درجة الحرارة

أمانة الشرقية تبدأ استخدام خوذات ذكية لرصد درجة الحرارة

أمانة الشرقية تبدأ استخدام خوذات ذكية لرصد درجة الحرارة

أمانة الشرقية تبدأ استخدام خوذات ذكية لرصد درجة الحرارة

أمانة الشرقية تبدأ استخدام خوذات ذكية لرصد درجة الحرارة

أمانة الشرقية تبدأ استخدام خوذات ذكية لرصد درجة الحرارة

أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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