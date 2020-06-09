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ماليزيا تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا

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ماليزيا تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا ماليزيا تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا
ارتفاع إجمالي عدد المصابين إلى 8329

ماليزيا تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المصابين إلى 8329، والوفيات إلى 117.

ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن المدير العام للصحة الدكتور نور هشام عبدالله قوله إن بلاده قادرة على كسر سلسلة الإصابات بدون اللقاح إذا استمر الشعب الماليزي في الالتزام التام بالإجراءات التشغيلية الموحدة والإرشادات التوجيهية الصادرة عن .

وأوضح أن الإعلان عن رفع "قرار تقييد التحركات" في ماليزيا، واستبداله بفرض "تقييد الحركة نحو التعافي"، الذي يسري مفعوله ابتداءً من يوم غد وحتى 31 أغسطس القادم سيسهم في توفير الراحة والطمأنينة للماليزيين والمقيمين.ماليزيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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