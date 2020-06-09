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تيسيرًا على الطلاب للوصول إلى مقرات الاختبار.. "توكلنا" يضيف تصريح "طالب"

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تيسيرًا على الطلاب للوصول إلى مقرات الاختبار.. "توكلنا" يضيف تصريح "طالب" تيسيرًا على الطلاب للوصول إلى مقرات الاختبار.. "توكلنا" يضيف تصريح "طالب"
مدته هي نفس المدة المحددة للطلاب من قِبَل هيئة تقويم التعليم والتدريب

تيسيرًا على الطلاب للوصول إلى مقرات الاختبار..

أضاف تطبيق "توكلنا" تصريح "طالب"، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، تيسيرًا على الطلاب؛ حتى يتمكنوا من الحصول على التصريح لحضور وأداء الاختبارات في المقرات، وتتولى الهيئة مسؤولية رفع التصاريح للطلاب عبر التطبيق، الذين يجب عليهم التسجيل في تطبيق "توكلنا"؛ للاستفادة من التصريح.

ويُعد التصريح جواز المرور النظامي للطلاب؛ فمن خلاله يستطيع الطالب أن يحصل على تصريح مؤقت للسائق الذي يتعامل معه لإيصاله إلى مقر الاختبار.

وتشير الهيئة إلى أن مدة التصريح الذي يحصل عليه الطالب أو الطالبة، هي نفس المدة المحددة للطلاب من قِبَل هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وبدوره قدّم رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، شكره للهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي، على ما قدمته من دعم لمشروع التحول الرقمي، وتفعيل الشراكة مع الهيئة في وقت وجيز؛ معبرًا عن تقديره لما تم من جهود كان لها أثرها الإيجابي في التيسير على الطلاب، في تنقلاتهم، وتمكنهم من أداء الاختبارات في المقرات.

وكانت المملكة قد أطلقت -ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي- تطبيق "توكلنا"، الذي يأتي في إطار دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس "كورونا " المستجد، وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بأن تقوم الجهات الحكومية بالعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة كورونا، ويأتي ذلك أيضًا في إطار التعاون الوثيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى.تطبيق توكلنا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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