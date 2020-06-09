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لجنة النقل في الشورى تجتمع "عن بعد" مع رئيس "الموانئ"

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لجنة النقل في الشورى تجتمع "عن بعد" مع رئيس "الموانئ" لجنة النقل في الشورى تجتمع "عن بعد" مع رئيس "الموانئ"
استعراض التقرير السنوي للهيئة بمشاركة عدد من مسؤوليها

لجنة النقل في الشورى تجتمع

عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى اجتماعاً "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي، بمشاركة رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، وعدد من المسؤولين في الهيئة.

وشهد الاجتماع بحث أبرز ما ورد في التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440 / 1441هـ، وأهم إنجازات الهيئة وخططها المستقبلية، وأبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه أداء الهيئة بهدف رفع جودة خدماتها، للنهوض بالموانئ إلى أعلى درجات الكفاءة، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.

وقدم أعضاء اللجنة في الاجتماع عدداً من الاستفسارات والتساؤلات لرئيس الهيئة، في إطار دراستها لتقرير الهيئة العامة للموانئ السنوي للعام المالي 1440 / 1441هـ، تمهيداً لرفع اللجنة تقريرها متضمناً توصياتها للمجلس.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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