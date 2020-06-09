شراء الأطعمة في "زمن كورونا".. "الصحة العالمية" تحدد المعايير

★ ★ ★ ★ ★

المنظمة أكدت ضرورة طهي اللحوم والدواجن في 70 درجة مئوية

قدمت منظمة الصحة العالمية، عدة نصائح بشأن شراء الأطعمة خلال الانتشار الحالي لفيروس كورونا.

ووفق "سبوتنيك" كشف منشور خاص بالمنظمة، أنه يجب غسل الخضروات والفواكه جيدًا بالماء قبل تناولها، وغسل اليدين بالماء والصابون قبل تجهيز الطعام.

وبخصوص طبخ الأطعمة، قالت المنظمة إنه يجب أن يتم في 70 درجة مئوية؛ خصوصًا اللحوم والدواجن والبيض والمأكولات البحرية.

وطالبت منظمة الصحة العالمية بوضع كل الأطعمة سريعًا في الثلاجة؛ خصوصًا تلك القابلة للتلف.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد