"هارفارد" تكشف مفاجأة: كورونا انتشر في الصين أغسطس 2019

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المتحدثة باسم الخارجية الصينية: الاستناد إلى ملاحظات سطحية سخيف

أظهر بحث أجرته كلية الطب بجامعة "هارفارد"، أن فيروس كورونا المستجد ربما كان ينتشر في الصين في أغسطس من العام الماضي على أبعد تقدير؛ وذلك استنادًا إلى صور بالأقمار الصناعية لأنماط حركة الدخول والخروج من المستشفيات وبيانات محركات البحث؛ بينما وصفت الصين التقرير بـ"السخيف".

ووفق "رويترز"، استخدم البحث صورًا بالأقمار الصناعية لأماكن صف السيارات في مدينة ووهان التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في أواخر عام 2019، ولبيانات البحث على الإنترنت عن الأعراض المرتبطة بالمرض مثل السعال والإسهال.

وقال البحث: زيادة التردد على المستشفيات والبحث عن الأعراض على محركات البحث في ووهان، سبقت البداية الموثقة لجائحة سارس-كوف-2 في ديسمبر 2019.

وأضاف: تؤكد هذه النتائج كذلك فرضية أن الفيروس ظهر بشكل طبيعي في جنوب الصين وكان منتشرًا بالفعل وقت ظهور العدوى في ووهان.

ويكشف البحث زيادة كبيرة في شَغل أماكن صف السيارات أمام المستشفيات في أغسطس 2019.

وأردف البحث: في أغسطس رصدنا زيادة فريدة من نوعها في بيانات البحث عن الإسهال لم تُرصد في مواسم الإنفلونزا السابقة أو تضاهي بيانات البحث عن السعال.

وردًّا على سؤال بخصوص ذلك البحث، رفضت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية نتائج البحث في إفادة صحفية مقتضبة اليوم الثلاثاء.

وقالت: أعتقد أنه من السخيف؛ من السخيف للغاية، أن نتوصل إلى هذا الاستنتاج استنادًا إلى ملاحظات سطحية مثل الأحجام المرورية.الصين فيروس كورونا الجديد