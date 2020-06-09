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بقيمة 15 مليون ريال.. أمين عسير يوقّع عقد إنشاء وتشغيل حديقة "طائرة أبها"

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بقيمة 15 مليون ريال.. أمين عسير يوقّع عقد إنشاء وتشغيل حديقة "طائرة أبها" بقيمة 15 مليون ريال.. أمين عسير يوقّع عقد إنشاء وتشغيل حديقة "طائرة أبها"
الحميدي: لرفع حجم الاستثمارات والإيرادات تماشيًا مع توجيهات الشؤون البلدية

بقيمة 15 مليون ريال.. أمين عسير يوقّع عقد إنشاء وتشغيل حديقة

وقّع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة صباح اليوم، عقدًا استثماريًّا بقيمة بلغت 15 مليون ريال مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن العقد الذي تم ترسيته، هو لإنشاء وتشغيل حديقة شمال أبها "الطائرة".

وأشار إلى أن الأمانة تهدف إلى رفع حجم استثماراتها وإيراداتها؛ وفقًا لرؤية الأمانة وتماشيًا مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي تهدف إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية.

ونوّه بأن الأمانة وكافة بلدياتها تسعى خلال الفترة الحالية، إلى طرح المزيد من المواقع الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال، والتي بدورها ستسهم في رفع مستوى المنطقة الاقتصادي والاستثماري؛ مما سيخلق فرص عمل وظيفية جديدة للمواطنين والمواطنات.عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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