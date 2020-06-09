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آمال بالتعافي.. "برنت" يتماسك فوق مستوى 40 دولارًا للبرميل

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آمال بالتعافي.. "برنت" يتماسك فوق مستوى 40 دولارًا للبرميل آمال بالتعافي.. "برنت" يتماسك فوق مستوى 40 دولارًا للبرميل
جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي بانخفاض نسبته 2.07%

آمال بالتعافي..

جرى تداول برميل مزيج "برنت" اليوم الثلاثاء فوق مستوى 40 دولارًا بنحو طفيف؛ وذلك وسط آمال بتعافٍ سريع للطلب على الوقود، مع تخفيف إجراءات العزل لاحتواء في أنحاء العالم.

وأظهر موقع "بلومبرغ" أنه تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت"، بحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، عند مستوى 40.13 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 1.37% عن سعر التسوية السابق.

فيما جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 37.40 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 2.07% عن الإغلاق السابق.

ووفق " اليوم"، رفع بنك الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس" توقعاته لسعر النفط في 2020، ويتوقع حاليًا أن يسجل "برنت" 40.40 دولارًا للبرميل، وأن يبلغ خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 36 دولارًا.

إلا أن البنك حذّر من أن الأسعار قد تنخفض في الأسابيع المقبلة بسبب ضبابية الطلب وزيادة مخزونات الخام العالمية.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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