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بقيادة أرامكو.. الشركات تقتنص ثلث قائمة الـ100 الكبار بالشرق الأوسط

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بقيادة أرامكو.. الشركات السعودية تقتنص ثلث قائمة الـ100 الكبار بالشرق الأوسط بقيادة أرامكو.. الشركات تقتنص ثلث قائمة الـ100 الكبار بالشرق الأوسط

الرياض – مباشر: أعلنت مجلة فوربس العالمية قائمة أكبر 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2020، لتظهر استحواذ الشركات على ثلث القائمة.

وجاءت 33 شركة سعودية ضمن قائمة فوربس لأكبر 100 شركة بالشرق الأوسط، تصدرتها عملاق النفط شركة أرامكو السعودية، وفقاً لبيانات حديثة نشرتها فوربس اطلع عليها "مباشر".

وتتضمن القائمة تصنيف الشركات وفقاً للمبيعات والأرباح وحجم الأصول وأخيراً للقيمة السوقية.

وأظهرت بيانات فوربس، أن أكبر 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط بلغت مبيعاتها 670 مليار دولار، محققة صافي أرباح قيمتها 148 مليار دولار بنهابة السنة المالية 2019.

وبلغت أصول الشركات الـ100 نحو 3.5 تريليون دولار، بإجمالي قيمة سوقية 2.3 تريليون دولار.

واستحوذت شركة أرامكو السعودية على 49% من إيرادات أكبر 100 شركة في الشرق الأوسط، و59.6% من صافي أرباحها، إلى جانب 11.4% من الأصول، و69.6% من إجمالي قيمتها السوقية.

واقتنصت المملكة العربية السعودية ترتيب 33 شركة في قائمة الـ100 الكبار بالشرق الأوسط، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ21 شركة، ثم قطر بـ18 شركة، والكويت والبحرين بواقع 7 شركات لكل منهما، ومصر وعُمان بـ5 شركات لكلتيهما، ثم المغرب بـ4 شركات، وأخيراً الأردن بشركة واحدة.

وسيطرت الشركات السعودية على 71.1% من مبيعات أكبر 100 شركة في الشرق الأوسط بقيمة 476.66 مليار دولار، وعلى 72.4% من صافي الأرباح بـ107.21 مليار دولار، وعلى 40.6% من الأصول بـ1.422 تريليون دولار، وأخيراً على 83.87% من القيمة السوقية بإجمالي 1.929 تريليون دولار.

وتصدرت شركة أرامكو السعودية القائمة على مستوى الشرق الأوسط والمملكة؛ بإجمالي مبيعات 329.8 مليار دولار، وبأرباح صافية 88.2 مليار دولار، وبأصول 398.4 مليار دولار، وأخيراً بقيمة سوقية تجاوزت 1.6 تريليون دولار.

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مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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