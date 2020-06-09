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اعتقال 191 جنديًّا تركيًّا.. والتهمة الجاهزة "انقلاب 2016"

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اعتقال 191 جنديًّا تركيًّا.. والتهمة الجاهزة "انقلاب 2016" اعتقال 191 جنديًّا تركيًّا.. والتهمة الجاهزة "انقلاب 2016"
النيابة تشتبه في صلتهم بشبكة الداعية فتح الله غولن المقيم بأمريكا

اعتقال 191 جنديًّا تركيًّا.. والتهمة الجاهزة

أمرت نيابة إزمير، غربي تركيا، اليوم الثلاثاء، باعتقال 191جنديًّا على خلفية الاشتباه في تورطهم في انقلاب يوليو 2016 الفاشل.

وتشتبه النيابة في صلة الجنود بشبكة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، المقيم في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة، والذي تُحمّله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة.

ووفق وكالة الأنباء التركية الرسمية، فقد اعتقل 143 جنديًّا على الأقل بالفعل في عملية للشرطة امتدت لتشمل 22 من أصل 81 محافظة في البلاد.

ومن بين المشتبه بهم 8 ملازمين و173 ضابط صف في الخدمة؛ بينما تقاعد الباقون، أو طُردوا من القوات المسلحة بمرسوم رسمي.

واعتقلت السلطات في الأسبوع الماضي 100 جندي آخرين على صلة مزعومة بالانقلاب.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة "تطهير" شَمِلت كل القطاعات العامة، وأسفرت عن فصل أكثر من 19 ألفًا من عناصر القوات المسلحة التركية لصلاتهم المزعومة بـ"غولن".تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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