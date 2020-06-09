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"جونز هوبكنز": انخفاض الإصابات اليومية بكورونا في العالم

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"جونز هوبكنز": انخفاض الإصابات اليومية بكورونا في العالم "جونز هوبكنز": انخفاض الإصابات اليومية بكورونا في العالم
قالت: إجمالي الوفيات بالفيروس عالمياً ارتفع إلى 406570

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم انخفض من 119.1 ألف أمس إلى 108,1 ألف اليوم، لتبلغ الحصيلة 7 ملايين و121126 حالة.

حسب عداد الجامعة، فإن إجمالي الوفيات بالفيروس عالمياً ارتفع إلى 406570، فيما تعافى 3 ملايين و292675 شخصاً من المرض منذ بدء الجائحة.

ووفق " اليوم" تبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر إصابة بالوباء مع تسجيل أكثر من مليون و961,1 ألف حالة، تليها البرازيل (707,4 ألف) وروسيا (485,2 ألف بعد إضافة حصيلة اليوم الثلاثاء).فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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