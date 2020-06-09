أخبار عاجلة

379 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 236.142 -
"تطوير مكة": توجيه بعض الطرق لاستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من "الدائري الثاني" -
بعد "أمازون" .. "مايكروسوفت" ترفض بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه للشرطة -
"التجارة" و"منشآت" تطلقان المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري -
بعد نشره لفيديو ساخر حول فيروس كورونا .. إيقاف لاعب توتنهام الإنجليزي -
المغرب تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا -
بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين -
الفيفا يجيز تمديد فترة الانتقالات حتى ختام موسم 2020 -
وفاة أول مؤذن بالمملكة بـ"كورونا".. وهذا سبب طلبه من ابنته أن تصوره وهو يؤذن -
"ردود الرموز التعبيرية".. "تويتر" تتحول تدريجيًا إلى نسخة "مقلدة" من فيسبوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

سوريا تشهد أزمة غير مسبوقة من غلاء الأسعار

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
ملكة السماء الروسية تحتفل بذكرى عيد النصر

ملكة السماء الروسية تحتفل بذكرى عيد النصر

رجل ينجو من الموت بطريقة عجيبة

رجل ينجو من الموت بطريقة عجيبة

سيارة تقتحم تجمعا لمحتجين في إنديانابوليس الأمريكية

سيارة تقتحم تجمعا لمحتجين في إنديانابوليس الأمريكية

المالية البريطانية تستبعد عودة الاقتصاد

المالية البريطانية تستبعد عودة الاقتصاد

شبكة عيون الإخبارية