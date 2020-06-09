"طيران الإمارات" يوفر رحلات مرتبطة بـ29 دولة‎

★ ★ ★ ★ ★

هسبريس من الرباط

الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 09:55

أعلنت طيران الإمارات عن توفير خدمات ركاب إلى 16 مدينة أخرى على طائراتها البوينغ 777-300ER، إثر إعلان حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رفع القيود على حركة الركاب العابرين (ترانزيت)، اعتباراً من 15 يونيو الجاري.

ونظراً إلى أن القيود المفروضة على السفر لا تزال سارية في غالبية دول العالم، فإن طيران الإمارات تنبّه عملاءها إلى ضرورة التأكد من متطلبات السفر والدخول إلى الوجهة المقصودة قبل الرحلة.

وتتوفر على الموقع الشبكي لطيران الإمارات، وعن طريق وكلاء السفر، إمكانية الحجز للسفر بين دبي والبحرين ومانشستر، وزيوريخ وفيينا، وأمستردام وكوبنهاغن، ودبلن ونيويورك جيه.اف.كيه، وسيول وكوالالمبور، وسنغافورة وجاكرتا، وتايبيه وهونغ كونغ، وبيرث وبريسبن.

كما توفر طيران الإمارات انطلاقا من اليوم، أيضاً، رحلات من كراتشي ولاهور وإسلام أباد لإعادة المقيمين في دولة الإمارات والمسافرين من باكستان الراغبين في مواصلة سفرهم إلى إحدى محطات الناقلة المتاحة.

ومع الإعلان الجديد، سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها طيران الإمارات على رحلات الشحن المنتظمة من دبي إلى 29 مدينة، بما في ذلك الرحلات التي تعمل حالياً إلى كل من لندن هيثرو، وفرانكفورت، وباريس، وميلانو، ومدريد، وشيكاغو، وتورنتو، وسيدني، وملبورن، بالإضافة إلى مانيلا انطلاقا من 11 يونيو.

وأصبح بإمكان عملاء طيران الإمارات أيضاً الحجز للسفر بسهولة عبر دبي بين وجهات في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأمريكيتين، طالما كانوا يلبون متطلبات السفر ودخول الوجهة المقصودة.

وشددت طيران الإمارات على أنها تواصل العمل والتنسيق مع السلطات الحكومية لاتخاذ مقاربات ومناهج محسوبة ومدروسة بعناية لاستئناف الرحلات وإعادة بناء شبكة خطوطها بين دبي والعالم.

وتطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، لضمان سلامة عملائها وموظفيها، حيث تشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.

وتذكّر طيران الإمارات عملاءها بأن القيود التي تفرضها دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وبأنها لن تتمكن من قبول المسافرين على رحلاتها إلا إذا كانت تنطبق عليهم شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها، مشددة على أنه يمكن لحاملي الإقامات الراغبين العودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الاطلاع على المتطلبات من خلال موقع الشركة.