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تقرير بريطاني.. قطر تستغل "كورونا" لترحيل العمالة بطريقة غير إنسانية

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تقرير بريطاني.. قطر تستغل "كورونا" لترحيل العمالة بطريقة غير إنسانية تقرير بريطاني.. قطر تستغل "كورونا" لترحيل العمالة بطريقة غير إنسانية
لا يحصلون على الفرصة لجمع ملابسهم وبعض أملاكهم أو المطالبة بحقوقهم

تقرير بريطاني.. قطر تستغل

استغلت حكومة الدوحة جائحة لترحيل وإبعاد العمال الآسيويين بشكل غير قانوني، ودون السماح لهم بالحصول على رواتبهم وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية: إن الشرطة القطرية تتعامل مع العمالة الآسيوية بطريقة غير قانونية وغير إنسانية، وتحتجزهم لعدة أيام قبل ترحيلهم بعد الادعاء بأنها تصحبهم إلى المستشفيات لإجراء فحوصات فيروس كورونا.

وأشار التقرير البريطاني إلى أن مئات العمالة الآسيوية لا يحصلون على الفرصة لجمع ملابسهم وبعض أملاكهم، ولا يُسمح لهم بالمطالبة بحقوقهم المالية.قطر فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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