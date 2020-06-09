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سماح أو إعفاءات بعد تضرر.. ملاك محال حلاقة يناشدون العودة بهذه الضوابط

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سماح أو إعفاءات بعد تضرر.. ملاك محال حلاقة يناشدون العودة بهذه الضوابط سماح أو إعفاءات بعد تضرر.. ملاك محال حلاقة يناشدون العودة بهذه الضوابط
يواجهون إيجارات وفواتير كهرباء ورواتب عمال وتكاليف إضافية بتلف المنتجات

سماح أو إعفاءات بعد تضرر.. ملاك محال حلاقة يناشدون العودة بهذه الضوابط

في الوقت الذي أكد فيه الدكتور عبدالله عسيري، الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة، أن الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي، مثل صالونات التجميل والحلاقة والنوادي الرياضية، لن تعود حتى تتم السيطرة على جائحة كورونا تماماً، جاءت مطالب عدد من ملاك محال الحلاقة الرجالية بالمنطقة الشرقية بالنظر في وضعهم والسماح لهم بفتح محالهم واستئناف نشاطهم المتوقف منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وأكدوا أنهم يواجهون مصاعب متعددة بسبب توقف نشاطهم منها عدم شمولهم بدعم برنامج "ساند" للمنشآت المتضررة من ؛ إضافة إلى أنهم ملتزمون بدفع إيجارات وفواتير كهرباء ورواتب للعمال، كما يواجهون تكاليف إضافية بسبب تلف المنتجات داخل المحال لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح طلال الكعبي؛ لـ"سبق"، وهو أحد أصحاب محال الحلاقة، مدى الضرر الذي لحق بهم كملاك لمحال الحلاقة الرجالية وقال: "لقد خسرنا الكثير خلال الثلاثة أشهر الماضية ولا سيما أنها تصادف أهم مواسم السنة بالنسبة لنا".

وأضاف: "نرجو أن يتم السماح لنا باستئناف نشاطنا أسوة ببقية الأنشطة المشابهة مثل عيادات الأسنان وغيرها".

وأردف: "نرحب بأي قرارات تنظيمية أو وقائية في حال السماح لنا باستئناف نشاطنا، وفي حال لم يتم السماح لنا نرجو أن يتم إعفاؤنا من رسوم الرخصة التجارية والتأمين الاجتماعي ورسوم الإقامات وكافة الرسوم الأخرى".

وقدّم المتضررون بعض الاقتراحات الوقائية منها: "إلغاء كراسي الانتظار واعتماد نظام المواعيد، إضافة إلى إلزام الحلاقين بلبس القفازات والكمامات طوال الوقت واستبدالها بعد كل زبون، وتوفير التهوية الجيدة للمحال وغيرها من الإجراءات الوقائية.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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