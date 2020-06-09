مشنقة الملالي تتهيأ لـ"مُفشٍ مزعوم عن مكان سليماني".. جاسوس "c.i.a" والموساد!

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حُكم بالإعدام أعلنت إيران عن قرب تنفيذه بمؤتمر بثه التلفزيون والضحية يدعى "محمود"

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها ستُعدم -في وقت قريب- متهمًا بإفشاء معلومات مكان تواجد قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أمريكية بمحيط مطار بغداد في أوائل شهر يناير الماضي.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية: إن حُكمًا بإعدام صدر بحق متهم بالتجسس لوكالة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية بزعم تقديمه معلومات عن مكان قاسم سليماني.

وفي مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الإيراني، قال غلام حسين إسماعيلي: إن محمود موسوي مجد أحد جواسيس وكالة المخابرات المركزية والموساد حُكم عليه بالإعدام، وسيتم تنفيذ حكم الإعدام عليه قريبًا.قاسم سليماني إيران