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مشنقة الملالي تتهيأ لـ"مُفشٍ مزعوم عن مكان سليماني".. جاسوس "c.i.a" والموساد!

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مشنقة الملالي تتهيأ لـ"مُفشٍ مزعوم عن مكان سليماني".. جاسوس "c.i.a" والموساد! مشنقة الملالي تتهيأ لـ"مُفشٍ مزعوم عن مكان سليماني".. جاسوس "c.i.a" والموساد!
حُكم بالإعدام أعلنت إيران عن قرب تنفيذه بمؤتمر بثه التلفزيون والضحية يدعى "محمود"

مشنقة الملالي تتهيأ لـ

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها ستُعدم -في وقت قريب- متهمًا بإفشاء معلومات مكان تواجد قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أمريكية بمحيط مطار بغداد في أوائل شهر يناير الماضي.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية: إن حُكمًا بإعدام صدر بحق متهم بالتجسس لوكالة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية بزعم تقديمه معلومات عن مكان قاسم سليماني.

وفي مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الإيراني، قال غلام حسين إسماعيلي: إن محمود موسوي مجد أحد جواسيس وكالة المخابرات المركزية والموساد حُكم عليه بالإعدام، وسيتم تنفيذ حكم الإعدام عليه قريبًا.قاسم سليماني إيران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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