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أعاد للأذهان انتهاكه الصارخ.. برلماني أوروبي: اقطعوا أموالكم عن "أردوغان" المستبد

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أعاد للأذهان انتهاكه الصارخ.. برلماني أوروبي: اقطعوا أموالكم عن "أردوغان" المستبد أعاد للأذهان انتهاكه الصارخ.. برلماني أوروبي: اقطعوا أموالكم عن "أردوغان" المستبد
قال: من غير المقبول منح أنقرة المزيد.. يجب على "الاتحاد" ألا يسمح بالابتزاز من قِبَله

أعاد للأذهان انتهاكه الصارخ.. برلماني أوروبي: اقطعوا أموالكم عن

دعا السياسي النمساوي هارالد فيليمسكي، اليوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي، إلى وقف المساعدات المالية إلى تركيا بسبب سياسات الرئيس رجب أردوغان "الاستبدادية"؛ متهمًا "أردوغان" بتعمد استفزاز الدول الأوروبية.

وصرّح "فيليمسكي" قائلًا: "من غير المقبول منح أنقرة المزيد من الأموال الأوروبية؛ حيث إنها تريد ابتزاز الاتحاد الأوروبي بقضية الهجرة واللاجئين. يجب على الاتحاد الأوروبي ألا يسمح بابتزازه من قِبَل سلطة استبدادية"؛ على حد تعبيره.

ووفق ما نقلته صحيفة "زمان" التركية، أعاد "فيليمسكي" للأذهان دفع "أردوغان" آلاف المهاجرين إلى الحدود التركية اليونانية في مارس الماضي؛ معتبرًا ذلك انتهاكا صارخًا وفي الوقت ذاته ابتزازًا منه للاتحاد الأوروبي، ثم عقّب بقوله: "بفضل الإجراءات الأمنية الحاسمة في اليونان ونجاحها في حماية الحدود الأوروبية، فشلت خطة أردوغان"؛ وفق وكالة الأنباء النمساوية الحكومية.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يمنح مساعدات مالية تبلغ 585 مليون يورو، للدول التي تضم عددًا كبيرًا من اللاجئين، بواقع 485 مليون يورو لتركيا، والباقي للأردن ولبنان.

وكان الاتحاد الأوروبي قد عقد اتفاقًا مع أنقرة في 2016؛ للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا بشكل غير شرعي، مقابل 6 مليارات يورو لتوفير الحاجات الأساسية للاجئين على أراضيها.أردوغان تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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