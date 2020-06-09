صحة الشعر والعناية به

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الشعر نعمة من الله عز وجل التي أنعم بها علي الانسان عموما وعلي المرأة بصفة خاصة وشعر المرأة عورة لا يطلع علية سوي زوجها ومحارمها وينبغي لها أن تعتني به وتكرمه ولا تجعله مهملا لأن النظافة والتسريح الدائم من أهم ما يميز شعر المرأة وفي رأس كل إنسان حوالي مائة ألف شعرة وكل شعرة من هذه الكمية الهائلة تنمو وتسقط في توقيت معين خاص بها ولا يرتبط بوجود باقي الالاف وهكذا يسقط الشعر وفي ذات الوقت ينمو شعر أخر و90%من الشعر ينمو بانتظام أما بالنسبة للباقي فأنها تظل في فترة سكون تنتهي إما بسقوطها نتيجة لنمو شعره أخري محلها أو سقوطها تلقائيا في المتوسط يسقط من شعر الرأس خمسون شعرة يوميا وهي كمية غير ملحوظة بالنسبة للكمية الهائلة الموجودة في الرأس أما اذا زاد سقوط الشعر عن هذه الكمية وبشكل ملحوظ وزيادة عن المعدل الطبيعي فهناك أسباب كثيرة وراء هذا التساقط.

نصائح وإرشادات لصحة وجمال شعرك

* صحة وجمال شعرك ليست بكونه ناعم أم خشن ولكن جمالة وصحته تكون بنظافة وبريقة وصحته وتسريحة لذا ان الشعر بحاجة الي اهتمام فائق وللاهتمام به فعليك بغسلة مرتين في الشتاء وثلاث مرات في الصيف مع عمل حمام الزيت الاسبوعي حتي يحتفظ بالزيوت الطبيعية التي تدخها الغدد الموجودة في فروة الرأس لحمياته والمحافظة علي لمعانه وبريقه .

* يجب عند غسيل الشعر اختيار الانواع الجيدة من الشامبو لان استعمال الشامبو الرديء فقد يؤدي الي اصابة الشعر بالجفاف.

* استعمال أنواع الزيوت ا لشعرك المفيدة زي زيت جوز الهند وزيت الصندل وزيت الخروع وزيت السمسم وزيت الثوم وزيت اللوز وزيت الزيتون وهو مفيد جدا لشعرك، ويجب أن تكوني واثقة من انوع هذه الزيوت وذلك بأخذها من مناطق موثوق منها لكثر الغش في الزيوت والمتضرر هنا يكون الشعر ويجب تجنب الزيوت المعدنية نهائيا مثل زيت البراقين والفازلين لان هذه الزيوت تحيط بجلد الشعر وتسدد جذور الشعر وتسبب التساقط.

* عندما تسرح شعرك وهو مبلل استخدمي فرشاه واسعة الاسنان ويحفز أن يكون مشط خشبي لان الشعر المتبلل يسقط سريعا إذا تم استخدام فرشاة ضيقة السنون كما انه يجب الابتعاد عن تسريح الشعر بشدة لان ذلك يجعل إلي نزع الشعرة من جذورها أو تقصف الشعر.

* عليك بتدليك رأس الشعر بين الوقت والثاني كل يوم أو يوم بعد يوم وذلك باستخدام الاصابع بإحكام علي الرأس وتحريكها باتجاهات دائرية باستخدام أطرافك وهكذا التدليك يكون في الشعر كلة ثم بعدها قومي بتسريح الشعر بمشط وهذه المرحلة نافعة للغاية لتحفيز الدورة الدموية وتحفيز جذور الشعر مما يجعله أقوي مما سبق.

* بالنسبة للنساء في اوقات أثناء الولادة والرضاعة والحمل وعند الاصابة بالأنيميا تجنب تماما التعامل مع الشعر بشدة ويتم التعامل معه برقة مهما كان مستوي نعومته أو خشونته.

* يتم الابتعاد نهائي عن مواد الكيميائية الحارقة التي تدمر الشعر والتي لا تظهر نتائجها المضرة الا بعد فترة طويلة منذ انتهاءه .

* لا تستخدمي أمشاط أو فرش شعر الغير صحية علي قدر الامكان لان ذلك ينتج عنه حدوث كهرباء في الشعر يؤدي إلي تقصفه وانما ينصح باستعمال أمشاط الشعر المصنوعة من خامات طبيعية مثل العاج والخشب أو العظم الطبيعي.

* لا يجب تعرض شعرك لضوء الشمس ذاتيا لأوقات طويلة وخصيصا في الصيف.

* المشط أو الفرشاة من الخصوصيات الشخصية فلا يجب أن يستخدمها أحد غيرك ولا تستعملي ايضا خصوصيات الغير.

*حافظي علي نظافة الامشاط والفرش الخاصة بالشعر وذلك يغسل كل منها بالماء الدافئ

* اهتمي بشطف شعرك جيدا لان ترك اي صابون يؤدى الي جفافه

* واهم نقطة هي الاهتمام بالتغذية الصحية المتوازنة وخاصة البروتين علي وجه الخصوص وبكميات كافية وكذلك يجب الاهتمام بأنواع الغذاء التي تحتوي علي فيتامين أ و ج وعلي الحديد فالشعر يتغذى عن طريق الدم

أهم مشكلات الشعر

اهم مشكلاته هي السقوط فعلينا ان نعرف أسباب سقوطه

التوتر العصبي النفسي: لذلك يجب عدم التعرض عن ذلك حيث أن الغذاء السليم +استرخاء الاعصاب = شعر سليم ضعف الدورة الدموية في فروة الرأس نتيجة عدم تسريح الشعر لأوقات طويلة أو تمشيطة بعنف الاصابة ببعض الامراض كالأنيميا ونقص التغذية السليمة استخدام المكواه أو سيشوار الشعر لفترات طويلة وتحت حرارة عالية اتباع نظام غذائي قاس اي نظام رجيم دون إشراف الطبيب وهذا يكون سبب رئيسي لسقوط الشعر بكثرة لان التغذية السليمة مهمة التعرض ببعض الامراض الجلدية كالثعلبة والالتهابات الفطرية اجراء العمليات الجراحية من الممكن ان تؤدي الي سقوط الشعر وخاصة اذا كان هناك تخدير عام كلي بالنسبة للنساء فإن الحمل والولادة من أهم العوامل التي تؤدي إلي سقوط الشعر تناول بعض الادوية التي تسبب زيادة في سيولة في الدم مثل الاسبرين

وصفات لعلاج سقوط الشعر

تجنب جميع أسباب سقوط الشعر اولا تحريك فروة الرأس بزيت الخروع الدافئ يوميا عدم الاستغناء عن العسل الاسود والابيض والحليب والخميرة البيرة الكابوريا وشوربة السي فود والجمبري من أقوي المقويات لجذور الشعر ويمنع تساقطه تحريك وتدليك فروة الرأس بزيت الزيتون النقي أو اي زيت تفضليه مساء ولمدة اسبوع وتغطي الرأس ليلا وتغسل في الصباح

تقصف الشعر

ليس من السهل معرفة مبرر واحد عام لتقصف الشعر فالأسباب مختلفة ومتشعبة ومن أهم الاسباب.

نشوف طبيعي في أخر الشعر أو أطراف الشعر نتيجة زيادة رطوبة المناخ المشي من جو ذات حر عادي إلي جو حار غسيل الشعر بأنواع من الصابون القوي المزيل للدهون فيضيع الحد اللازم من المواد الدهنية الطبيعية اللازمة للشعر عدم الاهتمام بغسل الشعر جيدا عدم الاهتمام بغسل الشهر وتركه والاهمال فيه بدون غسيل مدة اكثر من اللازم كثرة غسل الشعر عن الحد الطبيعي فيؤدي ذلك الي تقصف الشعر جعل الشعر يتعرص اوقات طويلة للمكواة واساليب الفرد عدم الاهتمام بالتغذية

طريقة عمل حمام الزيت للشعر الجاف