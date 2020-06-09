أخبار عاجلة

379 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 236.142 -
"تطوير مكة": توجيه بعض الطرق لاستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من "الدائري الثاني" -
بعد "أمازون" .. "مايكروسوفت" ترفض بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه للشرطة -
"التجارة" و"منشآت" تطلقان المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري -
بعد نشره لفيديو ساخر حول فيروس كورونا .. إيقاف لاعب توتنهام الإنجليزي -
المغرب تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا -
بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين -
الفيفا يجيز تمديد فترة الانتقالات حتى ختام موسم 2020 -
وفاة أول مؤذن بالمملكة بـ"كورونا".. وهذا سبب طلبه من ابنته أن تصوره وهو يؤذن -
"ردود الرموز التعبيرية".. "تويتر" تتحول تدريجيًا إلى نسخة "مقلدة" من فيسبوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مجلس الوزراء يستأنف جلساته الأسبوعية اليوم

Print
مجلس الوزراء يستأنف جلساته الأسبوعية اليوم مجلس الوزراء يستأنف جلساته الأسبوعية اليوم

مجلس الوزراء يستأنف جلساته الأسبوعية اليوم

يُنتظر أن يستأنف مجلس الوزراء جلساته الأسبوعية -عبر الاتصال المرئي- مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك بعد توقفها المعتاد خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ويطلع المجلس خلال جلسته على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ويتخذ فيها قرارات ويوجه حيالها بما يراه.

ويأتي عقد أولى الجلسات خلال شهر شوال في الأسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، كما هو المعتاد خلال الأعوام الماضية.

وكانت آخر جلسات المجلس قد ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مساء يوم الثلاثاء 19 رمضان، الموافق 12/ 5/ 2020م.مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
379 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 236.142

379 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 236.142

"تطوير مكة": توجيه بعض الطرق لاستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من "الدائري الثاني"

"تطوير مكة": توجيه بعض الطرق لاستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من "الدائري الثاني"

بعد "أمازون" .. "مايكروسوفت" ترفض بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه للشرطة

بعد "أمازون" .. "مايكروسوفت" ترفض بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه للشرطة

"التجارة" و"منشآت" تطلقان المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري

"التجارة" و"منشآت" تطلقان المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري

شبكة عيون الإخبارية