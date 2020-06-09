إعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول ) ( إعلان تذكيري )

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وذلك للتصويت على البنود التالية:

1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2) التصويت على القوائم المالية للعام المالي كما في 31/12/2019م.

3) التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.

5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم .

6) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 545,163,723 ريال .(مرفق).

7) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له ، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 414,621,595 ريال .(مرفق).

8) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث للسيد/ مازن التميمي ، عضو في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 141,385,497 ريال .(مرفق).

9) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في مجموعة اليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و أعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 166,880,568 ريال (مرفق).

10) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة داتا كويست اس اي ال وهي احدى الشركات لمجموعة اليانز التابعة لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم فني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 2,221,132 ريال (مرفق).

11) التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة نكست كير حيث ان شركة اليانز السعودي الفرنسي ( ممثله بالسيد / اندرياس برونر – الرئيس التنفيذي) مساهم رئيسي في شركة نكست كير وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بادارة المطالبات (التأمين الطبي) ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2019م مبلغ 9,204,260 ريال (مرفق).

12) التصويت على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بقيمة 400,000,000 مليون ريال سعودي وفقا

لما يلي:.

أ) رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (200,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (20,000,000) أسهم عادية.

ب) رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (600,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (60,000,000) أسهم عادية.

ج) المبلغ الإجمالي للزيادة هو (400,000,000) ريال سعودي.

د) سبب زيادة رأس المال هو لدعم نمو اعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات الملائة المالية التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي.

هـ) طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد (40,000,000) أسهم عادية.

و) تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

ز) تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال–مرفق.