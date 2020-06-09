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379 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 236.142
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الخميس 11 يونيو 2020 09:12 مساءً
"تطوير مكة": توجيه بعض الطرق لاستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من "الدائري الثاني"
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الخميس 11 يونيو 2020 09:12 مساءً
بعد "أمازون" .. "مايكروسوفت" ترفض بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه للشرطة
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الخميس 11 يونيو 2020 09:12 مساءً
"التجارة" و"منشآت" تطلقان المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري
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الخميس 11 يونيو 2020 09:12 مساءً
بعد نشره لفيديو ساخر حول فيروس كورونا .. إيقاف لاعب توتنهام الإنجليزي
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الخميس 11 يونيو 2020 09:12 مساءً
المغرب تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
الفيفا يجيز تمديد فترة الانتقالات حتى ختام موسم 2020
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
وفاة أول مؤذن بالمملكة بـ"كورونا".. وهذا سبب طلبه من ابنته أن تصوره وهو يؤذن
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
"ردود الرموز التعبيرية".. "تويتر" تتحول تدريجيًا إلى نسخة "مقلدة" من فيسبوك
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
حادث سير من "العيار الثقيل" وسط موسكو بمشاركة ممثل مشهور
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 09 يونيو 2020 09:47 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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