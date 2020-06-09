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خلل مفاجئ في مخدمات Google ويوتيوب

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خلل مفاجئ في مخدمات Google ويوتيوب خلل مفاجئ في مخدمات Google ويوتيوب
بعدة بلدان بخدمات البحث وتشغيل الفيديو

خلل مفاجئ في مخدمات Google ويوتيوب

أفاد موقع Downdetector، الذي يتعقب عمل موارد الإنترنت الشائعة والمشهورة، بأنه تمت ملاحظة ظهور مشاكل في عمل مخدمات Google في عدة بلدان، اليوم الثلاثاء.

وأشار الموقع، إلى أن هذه المشاكل ظهرت على سبيل المثال، في عمل محرك بحث Google وكذلك خدمة استضافة الفيديو (video hosting service) YouTube.

وبحسب " اليوم"، اشتكى حوالى 65٪ من مستخدمي موقع Google الرئيسي، من وجود مشاكل في خدمة البحث، ولم يتمكن 34٪ من تسجيل الدخول إلى حساباتهم. ومعظم حالات الفشل المبلغ عنها على YouTube 65%، تلخصت في عدم إمكانية تشغيل مقاطع الفيديو، وواجه 28٪ مشكلات في تحميل الموقع، ولا يستطيع 5٪ الوصول إلى صفحة استضافة الفيديو الخاصة بهم.

وتأتي الشكاوى حول هذه المشاكل بشكل رئيسي من المستخدمين في الولايات المتحدة، والدول الأوروبية خاصة ألمانيا والنمسا، والبرازيل.

وفي روسيا، واجه سكان موسكو مشاكل، ويشكو مستخدمو العاصمة بشكل رئيسي من خلل في محرك بحث Google.جوجل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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