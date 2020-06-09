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القيادة تهنئ رئيس الجمهورية البرتغالية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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القيادة تهنئ رئيس الجمهورية البرتغالية بذكرى اليوم الوطني لبلاده القيادة تهنئ رئيس الجمهورية البرتغالية بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار

القيادة تهنئ رئيس الجمهورية البرتغالية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا؛ رئيس الجمهورية البرتغالية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية البرتغالية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا؛ رئيس الجمهورية البرتغالية.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية البرتغالية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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