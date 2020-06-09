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أجواء ماطرة في الباحة وتنبيه من الأرصاد يكشف المحافظات المتأثرة

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أجواء ماطرة في الباحة وتنبيه من الأرصاد يكشف المحافظات المتأثرة أجواء ماطرة في الباحة وتنبيه من الأرصاد يكشف المحافظات المتأثرة
حالة تستمر حتى الـ 7 مساءً تصحب برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية

أجواء ماطرة في الباحة وتنبيه من الأرصاد يكشف المحافظات المتأثرة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهات للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.الباحة أمطار حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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