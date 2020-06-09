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المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة السابعة والعشرين

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المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة السابعة والعشرين المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة السابعة والعشرين
تمتد مدة التدريب لسنتين وفق أعلى المعايير يقدم البرنامج كاملاً باللغة الإنجليزية

المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة السابعة والعشرين

أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، وذلك للفصل التدريبي الأول للعام 1441 / 1442هـ، علماً بأن التقديم يتم عبر البوابة الإلكترونية للمعهد www.hipf.edu.sa.

وتعد الدفعة المتقدمة للقبول الدفعة السابعة والعشرين منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ.

وتمتد مدة التدريب لسنتين وذلك في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج، كما يقدم البرنامج كاملاً باللغة الإنجليزية وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

يُذكر أن المعهد يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية وذلك بتوفير الكوادر المؤهلة والمدربة تحت إشراف خبراء يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.المعهد العالي للصناعات البلاستيكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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