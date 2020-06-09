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بزيادة كبيرة.. التركية ترفع سعر المحروقات مجددًا

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بزيادة كبيرة.. الحكومة التركية ترفع سعر المحروقات مجددًا بزيادة كبيرة.. التركية ترفع سعر المحروقات مجددًا
بيانات حكومية كانت قد أظهرت عجزًا تجاريًّا بالبلاد يلامس 80%

بزيادة كبيرة.. الحكومة التركية ترفع سعر المحروقات مجددًا

فرضت التركية زيادة كبيرة على الوقود والمحروقات في البلاد اعتبارًا من أمس الاثنين.

وعلى ذلك؛ فقد زاد سعر لتر البنزين بمقدار 37 قرشًا؛ ليرتفع إلى 6.13 ليرة في مدينة إسطنبول، و6.18 ليرة في العاصمة أنقرة.

أما الديزل فقد شهد زيادة بمقدار 32 قرشًا؛ ليرتفع إلى 5.63 ليرة في إسطنبول، و5.73 ليرة في أنقرة.

ووفق صحيفة "زمان" التركية؛ ففي 20 مايو الماضي، بعد زيادة في أسعار الوقود 13 قرشًا للبنزين، و8 للديزل؛ كان سعر لتر البنزين في أنقرة 5.76 ليرة؛ فيما سجل سعر لتر الديزل في أنقرة 5.43 ليرة.

هذا وتتولى محطات الوقود عملية تحديد أسعار البنزين والسولار بالارتكاز على التغييرات في ومتوسط أسعار المنتجات المعالجة في سوق البحر المتوسط الذي يضم أيضًا تركيا.

يُذكر أن بيانات من وزارة التجارة التركية، أظهرت الأسبوع الماضي أن عجز تجارة تركيا نما بنسبة 78.7% على أساس سنوي؛ ليصل إلى 3.36 مليار دولار في مايو الماضي؛ وفقًا لنظام التجارة الخاص.

ووفق "رويترز"، أشارت البيانات إلى أن الواردات انخفضت 28.2%، إلى 12.79 مليار دولار؛ بينما انكمشت الصادرات 40.8%، إلى 9.43 مليار دولار في مايو الماضي.

وتَضررت التجارة الدولية عمومًا مع انتشار والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس في العالم.تركيا أسعار البنزين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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