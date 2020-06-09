أخبار عاجلة

379 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 236.142 -
"تطوير مكة": توجيه بعض الطرق لاستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من "الدائري الثاني" -
بعد "أمازون" .. "مايكروسوفت" ترفض بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه للشرطة -
"التجارة" و"منشآت" تطلقان المنصة الإلكترونية لمركز الامتياز التجاري -
بعد نشره لفيديو ساخر حول فيروس كورونا .. إيقاف لاعب توتنهام الإنجليزي -
المغرب تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا -
بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين -
الفيفا يجيز تمديد فترة الانتقالات حتى ختام موسم 2020 -
وفاة أول مؤذن بالمملكة بـ"كورونا".. وهذا سبب طلبه من ابنته أن تصوره وهو يؤذن -
"ردود الرموز التعبيرية".. "تويتر" تتحول تدريجيًا إلى نسخة "مقلدة" من فيسبوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

Print
كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة
ارتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 11 ألفًا و852 حالة

كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت به السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.

ويرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 11 ألفًا و852 إصابة.

كما أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة؛ ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 274 حالة.

ووفق وكالة أنباء "يونهاب" ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 26 حالة إلى 10.589 حالات، وارتفع عدد المرضى الخاضعين للعلاج بمقدار 11 شخصًا إلى 989 شخصًا.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد نشره لفيديو ساخر حول فيروس كورونا .. إيقاف لاعب توتنهام الإنجليزي

بعد نشره لفيديو ساخر حول فيروس كورونا .. إيقاف لاعب توتنهام الإنجليزي

"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء

"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء

"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء

"المطلق": موتى فيروس كورونا شهداء لأنه وباء

كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف

كينيا: الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت ثلاثة آلاف

شبكة عيون الإخبارية