سامسونج تتعاون مع شركة شهيرة لإنتاج زجاج حماية لهواتفها القابلة للطي

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أفاد تقرير من كوريا الجنوبية بأن شركة سامسونج قررت استخدام الزجاج الفائق الرقة Ultra Thin Glass في هاتفها الذكي القابل للطي المرتقب (جالاكسي فولد 2) Galaxy Fold 2.

وطلبت الشركة من شركتي Dowoo Insys و Schott، وهما الشركتان ذاتهما اللتان أنتجتا زجاج UTG المستخدم في هاتف (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip.

ومع ذلك، تريد سامسونج تخفيض تكاليف الإنتاج أكثر من خلال إبرام شراكة مع شركة (كورنينج) Corning المصنعة لزجاج (جوريلا جلاس) Gorilla Glass الذي يُستخدم في معظم الهواتف الذكية في السوق حاليًا.

ووفقًا للتقرير، فإن الخطة الحالية أن تُنتج (كورنينج) زجاج UTG للهواتف القابلة للطي المقررة للعام المقبل. ويُقال إن سامسونج تسعى إلى خفض تكاليف الإنتاج مع أنها ليست راضية عن الزيادة في الوزن التي سيضيفها زجاج UTG إلى الهواتف.

يُشار إلى أنه يُتوقع أن تعلن سامسونج عن هاتف (جالاكسي فولد 2) إلى جانب هواتف (جالاكسي نوت20) خلال شهر آب/ أغسطس القادم.