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موتورولا تعلن عن +Moto One Fusion مع كاميرا منبثقة

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أعلنت شركة موتورولا اليوم عن ثاني هاتف ذكي لها مع كاميرا أمامية منبثقة، وهو (موتو ون فيوجن بلس) +Moto One Fusion، وذلك بهدف تقديم شاشة تغطي أوسع مساحة من الواجهة.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة +1080، مع دعم تقنية HDR10، أما الكاميرا الأمامية المنبثقة فهي بدقة 16 ميجابكسل.

وعلى ظهر الهاتف هناك حساس البصمة، وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 118 درجة، وثالثة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، ورابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

موتورولا تعلن عن +Moto One Fusion مع كاميرا منبثقة

موتورولا تعلن عن +Moto One Fusion مع كاميرا منبثقة

ويحتوي هاتف (موتو ون فيوجن بلس) معالجًا من نوع سنابدراجون 730، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويحتوي الهاتف أيضًا بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة، تُشحن عن طريق منفذ USB-C باستطاعة 15 واطًا.

وتعتزم موتورولا إطلاق هاتف (موتو ون فيوجن بلس) في أوروبا في وقت لاحق من الشهر الحالي بسعر 300 يورو، وذلك باللونين الأبيض، والأزرق.

موتورولا تعلن عن +Moto One Fusion مع كاميرا منبثقة

موتورولا تعلن عن +Moto One Fusion مع كاميرا منبثقة

البوابة العربية للأخبار التقنية

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