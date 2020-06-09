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لمدة أسبوع.. أبوظبي تمدد حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها الكبرى

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لمدة أسبوع.. أبوظبي تمدد حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها الكبرى لمدة أسبوع.. أبوظبي تمدد حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها الكبرى
مع استثناءات للعاملين في القطاعات الحيوية.. للحد من انتشار كورونا

لمدة أسبوع.. أبوظبي تمدد حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها الكبرى

قال مكتب أبوظبي الإعلامي بدولة الإمارات، أمس الإثنين، إن أبوظبي ستمدد لمدة أسبوع حظر الدخول إلى الإمارة والخروج منها والانتقال بين مدنها الرئيسة الذي كانت قد فرضته في الثاني من يونيو الجاري.

ووفق "رويترز" يسري الحظر على جميع المقيمين في أبوظبي، الإمارة الأكبر في دولة الإمارات، مع استثناءات للعاملين في القطاعات الحيوية.

ويُسمح بالتنقل داخل مدن العين والظفرة وأبوظبي، لكن ليس بينها، خارج ساعات حظر التجول الليلي الساري بالفعل للحد من انتشار المستجد.الإمارات فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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