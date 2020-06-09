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"هيئة الطيران المدني" تضيف 5 مطارات ضمن خطة استئناف الرحلات الداخلية

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"هيئة الطيران المدني" تضيف 5 مطارات ضمن خطة استئناف الرحلات الداخلية "هيئة الطيران المدني" تضيف 5 مطارات ضمن خطة استئناف الرحلات الداخلية
قالت: تضمنت مطار شرورة وبيشة والطائف وينبع والقيصومة بحفر الباطن

أعلنت "هيئة الطيران المدني"، عن إضافة 5 مطارات للعمليات التشغيلية المرتبطة بخطة استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة.

وقالت الهيئة في تغريدة لها على "تويتر": إن هذه المطارات تضمنت: (مطار شرورة، ومطار بيشة، ومطار الطائف، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع، ومطار القيصومة بحفر الباطن).

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت صدور الموافقة الكريمة على استئناف الرحلات الجوية الداخلية ابتداء من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ؛ وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أوضحت في حينها أنها أكملت استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي؛ وذلك لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات ، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة؛ وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات. كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.الهيئة العامة للطيران المدني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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