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غانا: 176 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد

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غانا: 176 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد غانا: 176 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد
تسجيل 3645 حالة شفاء مقابل 48 حالة وفاة

غانا: 176 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت غانا اليوم 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد إلى 9910 إصابات.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الغانية، أنه تم تسجيل 3645 حالة شفاء، مقابل 48 حالة وفاة.

وكان الرئيس الغاني نانا اكوفو ادو؛ قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، استمرار تعليق إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية حتى إشعار آخر في إطار مجابهة المستجد، مقابل فتح المدارس الثانوية والجامعات ابتداءً من 15 يونيو 2020 لطلاب المرحلة النهائية فقط.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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