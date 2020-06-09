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المغرب تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
بالفيديو من سبت العلاية.. جمال غابات "شيبانة" يصطدم بنفايات المتنزهين
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
الفيفا يجيز تمديد فترة الانتقالات حتى ختام موسم 2020
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
وفاة أول مؤذن بالمملكة بـ"كورونا".. وهذا سبب طلبه من ابنته أن تصوره وهو يؤذن
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
"ردود الرموز التعبيرية".. "تويتر" تتحول تدريجيًا إلى نسخة "مقلدة" من فيسبوك
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
المملكة تستعرض منجزاتها في مؤتمر التجارة والتنمية حول العلم والتكنولوجيا
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
الشرقية.. تسجيل 814 إصابة بـ"كورونا" و5 وفيات و666 حالة تعافٍ
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
عن بعد.. لجنة إصلاح ذات البين بالخفجي تعقد اجتماعها الثاني برئاسة المحافظ
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
لاعب الهلال "جيوفينكو" يؤازر زميله لاعب يوفنتوس الإيطالي
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
إعادة ضخ 17 ألف م3 من المياه المحلاة لـ"الخرمة"
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الخميس 11 يونيو 2020 08:59 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
من داخل قسم الإنعاش، كيف يخوض الطاقم الصحي معركته ضد فيروس كورونا؟
أخبار العالم
BBC News عربي
الثلاثاء 09 يونيو 2020 06:35 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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