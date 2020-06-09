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"الخدمات الطبية" بجامعة الملك عبدالعزيز تدشن خدمة "صحتك" لحجز المواعيد المسبقة

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"كيماوي": استُحدثت لتنظيم آلية الدخول للمركز بناءً على تعليمات التباعد الاجتماعي

دشن مركز الخدمات الطبية الجامعي خدمة إضافية لتنظيم آلية الدخول للمركز في ظل وجود جائحة كورونا.

وأكد مدير عام مركز الخدمات الطبية الجامعي الدكتور أمين كيماوي، أن الخدمة استحدثت لتنظيم آلية الدخول للمركز بناءً على التعليمات الموجهة من إدارة الجامعة، فيما يخص التباعد الاجتماعي، وذلك لتحقيق أقصى درجات مكافحة العدوى.

وأضاف مدير عام مركز الخدمات الطبية الجامعي الدكتور أمين كيماوي، أن الهدف من خدمة المواعيد المسبقة تحقيق خدمة أفضل لمنسوبي وطلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز وتقليل فترة الانتظار والحد من التجمعات.

يُذكر أن الجهود مشتركة مع عمادة تقنية المعلومات، والتي تعد لها الدور البارز في التعاون في تدشين موقع "صحتك"، التابع لمركز الخدمات الطبية الجامعي.

https://sihatak.kau.edu.sa/Default-407888-AR

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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