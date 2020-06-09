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بعد انتهاء مهلة الـ6 أشهر.. عقوبات أميركا على الشحن الإيراني تدخل حيز التنفيذ

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بعد انتهاء مهلة الـ6 أشهر.. عقوبات أميركا على الشحن الإيراني تدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء مهلة الـ6 أشهر.. عقوبات أميركا على الشحن الإيراني تدخل حيز التنفيذ
متهمة بنقل مواد عسكرية حساسة.. وتشمل 125 سفينة وناقلة مرتبطة بطهران

بعد انتهاء مهلة الـ6 أشهر.. عقوبات أميركا على الشحن الإيراني تدخل حيز التنفيذ

دخلت العقوبات المفروضة على خطوط الشحن الإيرانية ومقرها في شنغهاي حيز التنفيذ، وذلك بعد ستة أشهر من فرض الولايات المتحدة عقوبات تستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ومؤيديهم، وفقاً لبيان للخارجية الأميركية، الاثنين، حسب العربية نت.

وفي التفاصيل، تشمل العقوبات الجديدة 125 سفينة وناقلة مرتبطة بإيران، وكانت مهلة الستة أشهر قد أتاحت الوقت الكافي لمصدري السلع الإنسانية لإيران لإيجاد طرق شحن بديلة.

وتتهم خطوط الشحن الإيرانية بنقل عناصر تتعلق بالصواريخ الباليستية والبرامج العسكرية الإيرانية ومواد عسكرية حساسة، بما في ذلك المواد التي تسيطر عليها مجموعة موردي المواد النووية.

وذكر بيان الخارجية الأميركية أنه "على الرغم من مزاعم إيران بأنها لن تطور أبداً أسلحة نووية وأنظمة ذات صلة، استمر النظام الإيراني في متابعة وشراء مواد حساسة للانتشار العسكري في انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.


وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه يجب على المجتمع الدولي أن يلاحظ استمرار خداع إيران، وحث الصناعات البحرية والحكومات حول العالم على مراجعة المعلومات والالتفات إليها كما جاء في القرار الذي صدر في 14 مايو 2020 خلال التوجيه الأميركي لمعالجة الشحن غير المشروع وممارسات التهرب من العقوبات، والتي تتناول كيفية إساءة إيران لنظام الشحن الدولي لتعزيز الأنشطة غير المشروعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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