فوائد زيت السمسم للبشرة

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فوائد زيت السمسم

أثبت زيت السمسم فعالية الكبيرة في العناية بالبشرة، ومعالجة المشاكل التى تتعرض لها البشرة، مثل الالتهابات الجلدية والصدفية والأكزيما.

كما يعمل زيت السمسم على تحسين الدورة الدموية وتقوية الأنسجة الجلدية، ويساعد أيضا على ترطيب البشرة.

ويعد زيت السمسم مصدر غني بمضادات الأكسدة، ما يجعله فاعلاً في تأخير علامات الشيخوخة، ويمنع من ظهور التجاعيد ويجدد الخلايا الميتة.

يزيل زيت السمسم السموم من البشرة، ويعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس، وذلك نظراً لما يحتوى عليه من فيتامينات، مثل فيتامين

كما يساهم زيت السمسم في تغذية البشرة، نظراً لما يحتوي عليه من الأحماض الدهنية الأساسية، مثل حمض اللينوليك، والأحماض البالميكية، والمعادن مثل (النحاس والمنجنيز والكالسيوم والبوتاسيوم).