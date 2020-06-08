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الرياض - مباشر: كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية عن إغلاق 71 مسجداً بمختلف مناطق المملكة نتيجة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المصلين وعدد من منسوبي المساجد، الأمر الذي استدعى لغلق تلك المساجد لتعقيمها والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين.

وأرجعت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، الإغلاق إلى عدم التزام بعض المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي اعتمدتها وزارة الصحة لعودة الصلاة في المساجد.

وقالت إنه جرى التأكيد على تلك الإجراءات عبر وسائل الإعلام ومنصات الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب اللوحات الإرشادية في المساجد وما يلقيه أئمة المساجد من نصائح وإرشادات عقب الصلوات للأخذ بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ودعت الوزارة منسوبي المساجد والمصلين إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا ومنها عدم الازدحام، وتحقيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامات، والصلاة بسجادة خاصة، والوضوء بالمنزل وغسيل اليدين والتعقيم قبل وبعد الذهاب للمسجد.

وحذرت منسوبي المساجد والصيانة والتشغيل من ارتكاب المخالفات التي توجب العقوبة ومنها عدم الالتزام بإغلاق دورات المياه، وعدم فتح الأبواب والنوافذ، وعدم الالتزام بمدة عشر دقائق بين الأذان والإقامة، وعدم إغلاق برادات وثلاجات المياه.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها الصادر على دور المواطن في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة أو تقصير بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية عبر مركز الاتصال الموحد أو بتقديم البلاغ عبر خدمة تواصل في بوابة الوزارة الإلكترونية على مدى 24 ساعة.

وأشارت إلى أنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن.

وأكدت على أهمية اتخاذ جميع الاحتياطات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الوزارة، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار هذا الفايروس، وبث الثقافة الصحية اللازمة عنه.

أعادت المملكة فتح المساجد في 3 يونيو/ حزيران الجاري، عقب شهرين من إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 105283 حالة.

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