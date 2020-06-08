أخبار عاجلة

الشرقية.. تسجيل 814 إصابة بـ"كورونا" و5 وفيات و666 حالة تعافٍ -
عن بعد.. لجنة إصلاح ذات البين بالخفجي تعقد اجتماعها الثاني برئاسة المحافظ -
لاعب الهلال "جيوفينكو" يؤازر زميله لاعب يوفنتوس الإيطالي -
إعادة ضخ 17 ألف م3 من المياه المحلاة لـ"الخرمة" -
"إسكان جازان" يكرّم عددًا من المساهمين في مبادرة "عقاري مسؤول" -
"هوك": لن نسمح بتدفُّق الأسلحة على إيران وسنمدّد الحظر المفروض عليها -
تعرف على طرق التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية من العمالة -
جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل -
أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني -
المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. BBC News عربي

الكويتية المتحولة جنسيا مها المطيري تزعم اغتصابها في السجن

Print

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
قضية رومينا أشرفي: إيران تقر قانونا لحماية الأطفال في إيران بعد مقتل فتاة على يد والدها

قضية رومينا أشرفي: إيران تقر قانونا لحماية الأطفال في إيران بعد مقتل فتاة على يد والدها

الثغرة القانونية التي تمكن الشرطة الأمريكية من تفادي العقاب

الثغرة القانونية التي تمكن الشرطة الأمريكية من تفادي العقاب

كيف رسم الأطفال فيروس كورونا وكيف يقضون وقتهم في الحجر المنزلي؟

كيف رسم الأطفال فيروس كورونا وكيف يقضون وقتهم في الحجر المنزلي؟

مظاهرات السويداء: هل يؤدي انهيار الليرة إلى ثورة في سوريا؟| نقطة حوار

مظاهرات السويداء: هل يؤدي انهيار الليرة إلى ثورة في سوريا؟| نقطة حوار

شبكة عيون الإخبارية