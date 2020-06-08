أخبار عاجلة

الشرقية.. تسجيل 814 إصابة بـ"كورونا" و5 وفيات و666 حالة تعافٍ -
عن بعد.. لجنة إصلاح ذات البين بالخفجي تعقد اجتماعها الثاني برئاسة المحافظ -
لاعب الهلال "جيوفينكو" يؤازر زميله لاعب يوفنتوس الإيطالي -
إعادة ضخ 17 ألف م3 من المياه المحلاة لـ"الخرمة" -
"إسكان جازان" يكرّم عددًا من المساهمين في مبادرة "عقاري مسؤول" -
"هوك": لن نسمح بتدفُّق الأسلحة على إيران وسنمدّد الحظر المفروض عليها -
تعرف على طرق التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية من العمالة -
جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل -
أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني -
المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. Mbc مصر

جوزك ولا ابنك؟.. رغدة في موقف صعب بسبب أيوب

Print
مواضيع متعلقة
#صباحك_مصري يرصد جولة لجنة التفتيش على الفنادق السياحية قبل تشغيلها

#صباحك_مصري يرصد جولة لجنة التفتيش على الفنادق السياحية قبل تشغيلها

بعد 30 سنة كفاح .. الرئيس السيسي يوجه بتكريم عم صبحي

بعد 30 سنة كفاح .. الرئيس السيسي يوجه بتكريم عم صبحي

شوف لما الفلوس تتكلم ممكن تقول إيه؟!!

شوف لما الفلوس تتكلم ممكن تقول إيه؟!!

فرحة شمس بلقب الخديوي اسماعيل لها #سرايا_عابدين

فرحة شمس بلقب الخديوي اسماعيل لها #سرايا_عابدين

شبكة عيون الإخبارية