ملف العالقين يجر بوريطة إلى مجلس المستشارين

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هسبريس من الرباط

الاثنين 08 يونيو 2020 - 16:40

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، سيحل بمجلس المستشارين الثلاثاء لكشف تطورات ملف المغاربة العالقين بالخارج.

وخصص مجلس المستشارين برنامج جلسة الأسئلة الشفوية لمساءلة وزارة بوريطة، إضافة إلى قطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.

ويرتقب أن يكشف وزير الشؤون الخارجية، وفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، تفاصيل جديدة بخصوص أزمة المغاربة العالقين في الخارج.

وكانت المملكة شرعت تدريجياً في إعادة المغاربة العالقين بالخارج عبر تخصيص ست رحلات لإجلاء المواطنين من الجزائر، قبل أيام، ويسود ترقب بشأن الإعلان الرسمي عن برنامج إعادة المغاربة العالقين بالخارج، خصوصا مع قرار تخفيف قيود الحجر الصحي المرتقب الإعلان عنه.