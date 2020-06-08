د جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في ضيافة "من مصر"

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الشرقية.. تسجيل 814 إصابة بـ"كورونا" و5 وفيات و666 حالة تعافٍ
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الخميس 11 يونيو 2020 08:38 مساءً
عن بعد.. لجنة إصلاح ذات البين بالخفجي تعقد اجتماعها الثاني برئاسة المحافظ
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الخميس 11 يونيو 2020 08:38 مساءً
لاعب الهلال "جيوفينكو" يؤازر زميله لاعب يوفنتوس الإيطالي
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الخميس 11 يونيو 2020 08:38 مساءً
إعادة ضخ 17 ألف م3 من المياه المحلاة لـ"الخرمة"
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الخميس 11 يونيو 2020 08:38 مساءً
"إسكان جازان" يكرّم عددًا من المساهمين في مبادرة "عقاري مسؤول"
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الخميس 11 يونيو 2020 08:38 مساءً
"هوك": لن نسمح بتدفُّق الأسلحة على إيران وسنمدّد الحظر المفروض عليها
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الخميس 11 يونيو 2020 08:38 مساءً
تعرف على طرق التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية من العمالة
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الخميس 11 يونيو 2020 08:38 مساءً
جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل
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الخميس 11 يونيو 2020 08:38 مساءً
أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني
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الخميس 11 يونيو 2020 08:38 مساءً
المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر
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الخميس 11 يونيو 2020 08:38 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
د جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في ضيافة "من مصر"
مصر
CBC Egypt
الاثنين 08 يونيو 2020 05:55 مساءً
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