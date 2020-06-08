أخبار عاجلة

الشرقية.. تسجيل 814 إصابة بـ"كورونا" و5 وفيات و666 حالة تعافٍ -
عن بعد.. لجنة إصلاح ذات البين بالخفجي تعقد اجتماعها الثاني برئاسة المحافظ -
لاعب الهلال "جيوفينكو" يؤازر زميله لاعب يوفنتوس الإيطالي -
إعادة ضخ 17 ألف م3 من المياه المحلاة لـ"الخرمة" -
"إسكان جازان" يكرّم عددًا من المساهمين في مبادرة "عقاري مسؤول" -
"هوك": لن نسمح بتدفُّق الأسلحة على إيران وسنمدّد الحظر المفروض عليها -
تعرف على طرق التعامل مع مقدمي الخدمات المنزلية من العمالة -
جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل -
أمير الباحة: رالي داكار سيكون له أثر إيجابي على السياحة والاقتصاد الوطني -
المدينة المنورة.. "حرس الحدود" ينقذ بحارًا يمنيًّا تعرّض لوعكة صحية داخل البحر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدير إسكان الباحة يبحث مع محافظ القرى خطط مشاريع الإسكان التنموي

Print
تفقد مشروع روابي الباحة البالغة مساحته 300 ألف متر

مدير إسكان الباحة يبحث مع محافظ القرى خطط مشاريع الإسكان التنموي

زار مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة، المهندس حمود ناصر القحطاني، محافظ القرى، خالد العبيلان، في مكتبه بالمحافظة.

وجرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة مشاريع الإسكان القائمة والخطط المستقبلية لمشاريع الإسكان التنموي وفق رؤية المملكة 2030.

ووقف المهندس "القحطاني"، ومحافظ القرى، على مشروع روابي الباحة بالمحافظة، البالغة مساحته 300 ألف متر مربع، واطلعا على مراحله والفترة المحددة للانتهاء منه.

وأعرب المهندس "القحطاني"، عن شكره لمحافظ القرى على دعمه المتواصل لمشاريع الإسكان في المحافظة والتنسيق الدائم مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعوبات.

وأكد حرص وزارة الإسكان على استكمال جميع برامجها ليستفيد منها جميع أبناء الوطن وفق معايير منظمة وجودة مميزة وبسرعة عالية لتواكب تطلعات القيادة الرشيدة.

مدير إسكان الباحة يبحث مع محافظ القرى خطط مشاريع الإسكان التنموي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الشرقية.. تسجيل 814 إصابة بـ"كورونا" و5 وفيات و666 حالة تعافٍ

الشرقية.. تسجيل 814 إصابة بـ"كورونا" و5 وفيات و666 حالة تعافٍ

عن بعد.. لجنة إصلاح ذات البين بالخفجي تعقد اجتماعها الثاني برئاسة المحافظ

عن بعد.. لجنة إصلاح ذات البين بالخفجي تعقد اجتماعها الثاني برئاسة المحافظ

لاعب الهلال "جيوفينكو" يؤازر زميله لاعب يوفنتوس الإيطالي

لاعب الهلال "جيوفينكو" يؤازر زميله لاعب يوفنتوس الإيطالي

إعادة ضخ 17 ألف م3 من المياه المحلاة لـ"الخرمة"

إعادة ضخ 17 ألف م3 من المياه المحلاة لـ"الخرمة"

شبكة عيون الإخبارية